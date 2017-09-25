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Тома Харди попросили стать суррогатным папой


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10 лет назад актер Том Харди (Tom Hardy) сыграл главную роль в фильме «Бронсон». Роль одного из самых жестоких преступников в истории Британии - Чарльза Бронсона (Charles Bronson) - Том исполнил блестяще. Под впечатлением остался даже сам Бронсон. И теперь заключенный обратился с несколько необычной просьбой к звезде.

В свое время Чарльз Бронсон встречался с Харди. Том консультировался у заключенного при подготовке к съемкам. Теперь мужчина просит актера стать суррогатным папой - стать отцом ребенка его невесты. Чарльз и его подруга, актриса Паула Уильямсон, уже давно пытаются стать родителями, но безуспешно.

Теперь Бронсон написал письмо приятелю, в котором попросил связаться с Харди. «Думаю, Паула не будет против. Я обсужу это с ней», - пишет мужчина. Чарльз уверен: 40-летний Том станет прекрасным «суррогатным папочкой». А если откажется, то Бронсон обратится к актеру Дэнни Дайеру.

Как напоминает lenta.ru, 64-летний Чарльз Бронсон в общей сложности находится 30 лет в различных исправительных учреждениях Британии. С 1974 по 1998 год он совершил вооруженное ограбление, нанес ранения с умыслом и тяжкие телесные повреждения, злонамеренно причинял ущерб. Его обвиняли в шантаже и угрозе убийством. В 1999 году после взятия в заложники тюремного учителя живописи был осужден на пожизненное заключение.

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0 Не нравится 0 Нравится 25.09.2017 Теги: Том Харди

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