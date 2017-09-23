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Кайли Дженнер ждет первенца


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Число племянников Ким Кардашян скоро увеличится. Модель и бизнес-леди Кайли Дженнер (Kylie Jenner) ждет первенца. 20-летняя звезда, по слухам, на четвертом месяце беременности. Кайли около пяти месяцев встречается с рэпером Трэвисом Скоттом (Travis Scott), и, похоже, у пары полная гармония.

Сама Дженнер не раз говорила о том, что мечтает стать «молодой мамой». Мечта, кажется, осуществляется. По некоторым данным, будущие родители уже знают пол малыша - это будет девочка.

Роман Кайли с Трэвисом начался в апреле. По словам друзей музыканта, Скотту давно нравилась младшая представительница клана Кардашян-Дженнер и он не раз делал попытки обратить на себя внимание девушки. Но почти три года Кайли была полностью поглощена отношениями и скандалами с рэпером Tyga. Когда пара объявила о своем расставании официально, Трэвис поспешил воспользоваться моментом.

Кстати, Кайли - завидная невеста. Состояние девушки оценивается в несколько десятков миллионов, ей принадлежит несколько особняков в Хайден-Хилл, Лос-Анджелес. Правда, где Дженнер планирует устроить семейное гнездышко - пока неизвестно.

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0 Не нравится 0 Нравится 23.09.2017 Теги: Кайли Дженнер

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