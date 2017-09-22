Волочкова отказывается от пластики

Анастасия Волочкова за последнее время разругалась сразу с двумя известными персонами. Сначала балерина резко ответила Дане Борисовой, которая якобы намекала на алкоголизм бывшей примы. Теперь Анастасия возмущена выходкой Рустама Солнцева.

Недавно Солнцев позвонил балерине с предложением бесплатно провести пластическую операцию. В рамках пиар-кампании одного из хирургов. Но предложение Волочковой не понравилось, и она отправила парня подальше.

На расспросы журналистов Анастасия заявила, что узнала о существовании Солнцева только сейчас, поскольку не является поклонницей реалити-шоу «Дом-2». «Мне действительно звонил какой-то сумасшедший с предложением сделать бесплатную пластику. Звонил несколько раз. Я поняла, что такая категория людей не понимает, когда им отвечают спокойно отказом, поэтому пришлось осадить этого наглеца, употребив крепкие слова. Я сама вправе решать — делать мне пластику или нет. И если человек ведет себя назойливо и нахально, других вариантов, как отправить его в известном направлении, попросту нет», — цитирует балерину «Комсомольская правда».

Анастасия добавила, что впредь будет игнорировать подобные предложения.

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