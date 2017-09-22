Валерий Леонтьев хочет переосмыслить жизнь

Певец Валерий Леонтьев отличается не только артистизмом и вокалом. У звезды столько энергии, что позавидует супермощный аккумулятор. В свои 68 лет артист не прекращает гастроли и выглядит весьма бодрым. Однако в последнее время Валерий Яковлевич всерьез задумывается о перерыве.

В новом интервью артист признался, что в последнее время испытывает слишком сильное внутреннее напряжение. «Я вот думаю, как бы лечь полежать эдак полгода и переосмыслить жизнь. Но снова гастроли, выступления, самолеты – и так по кругу. Какой-то бесконечный день сурка».

В качестве примера Леонтьев ориентируется на Аллу Пугачеву. Он напомнил, что Примадонна в свое время брала на несколько лет паузу. А потом вернулась с новыми силами. «Значит, перерыв пошел на пользу. А я пока думаю. Чувствую, что загнал себя».

Валерий Яковлевич также обмолвился, что если бы он имел возможность вернуться в дни своей юности, то прожил бы жизнь совершенно иначе. «Например, хорошо бы подумал, стоит ли идти на эстраду. Существует много других интересных сфер деятельности: океанология, хирургия, литература», - цитирует артиста Starhit.ru.

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Источник фото: Globallookpress.com