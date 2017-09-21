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Собчак отказывается от участия в президентских выборах


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Ксения Собчак при случае не прочь хайпануть. А что, кроме шоу-биза, прекрасно для этого подходит? Правильно, политика. Ксения уверяет, что политика ей не интересна. Однако многие уже видят Собчак «идеальным кандидатом» на президентских выборах - 2018.

Ксения уже не раз говорила, что не будет заниматься политикой. А тем временем в Telegram появился «официальный канал кандидата в президенты РФ» от имени Собчак. Звезда поспешила откреститься от него. «У меня нет Telegram-канала, и все сообщения, кроме тех, которые вы видите в моем официальном «Инстаграме», «Фейсбуке» и «Твиттере», – фейк. Не ведитесь на провокации врагов», – заявила ведущая.

Ксения уверяет, что о своем «выдвижении» узнает от журналистов. «Это провокация и очередная попытка дискредитации. Я сейчас занимаюсь одним крупным проектом, но он журналистский, а не политический», – уверяет звезда.

А вот супругу Собчак Максиму Виторгану идея о выдвижении Ксении нравится. «Готовлюсь к роли первой леди. На очереди примерка шляпок, перчаток, подбор клатчей», - пошутил актер в соцсетях.

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2 Не нравится 0 Нравится 21.09.2017 Теги: Ксения Собчак

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