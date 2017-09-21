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Родные Караченцова успокоили поклонников


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Известный актер Николай Караченцов четвертый день находится в больнице. По словам родных, это плановое обследование, но ходят нехорошие слухи. Не всегда стоит верить слухам. Сын артиста уверяет, что серьезных оснований для беспокойства нет.

В понедельник Николай Петрович был госпитализирован в отделение нейрохирургии. Сообщалось, что это плановое обследование и артист пробудет в клинике две недели. Но сегодня появились сообщения о резком ухудшении и переводе в реанимацию.

Родные спешат успокоить публику. «Состояние Николая Петровича не ухудшилось и остается стабильным, как все последнее время. А в реанимацию он переведен после полного обследования, которое было проведено. Это обычная практика», — сказал Андрей Караченцов.

Ранее супруга артиста Людмила Поргина рассказывала о том, что весной артисту потребовалась помощь врачей. В левом легком Караченцова обнаружили опухоль, артист прошел курс лечения в Германии. Несколько недель назад Поргина говорила, что Николай Петрович «чувствует себя замечательно». Дама также рассказывала, что время от времени посещает с мужем музеи и театры.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 21.09.2017 Теги: Николай Караченцов

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