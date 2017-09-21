Родные Караченцова успокоили поклонников

Известный актер Николай Караченцов четвертый день находится в больнице. По словам родных, это плановое обследование, но ходят нехорошие слухи. Не всегда стоит верить слухам. Сын артиста уверяет, что серьезных оснований для беспокойства нет.

В понедельник Николай Петрович был госпитализирован в отделение нейрохирургии. Сообщалось, что это плановое обследование и артист пробудет в клинике две недели. Но сегодня появились сообщения о резком ухудшении и переводе в реанимацию.

Родные спешат успокоить публику. «Состояние Николая Петровича не ухудшилось и остается стабильным, как все последнее время. А в реанимацию он переведен после полного обследования, которое было проведено. Это обычная практика», — сказал Андрей Караченцов.

Ранее супруга артиста Людмила Поргина рассказывала о том, что весной артисту потребовалась помощь врачей. В левом легком Караченцова обнаружили опухоль, артист прошел курс лечения в Германии. Несколько недель назад Поргина говорила, что Николай Петрович «чувствует себя замечательно». Дама также рассказывала, что время от времени посещает с мужем музеи и театры.

Ранее мы писали:

​10 лучших фильмов Николая Караченцова. Вспомним лучшие картины с участием одного из самых интересных советских и российских актёров.

Николай Караченцов отмечает юбилей. В честь 65-летия актера в Театре эстрады прошел праздничный театрализованный вечер.

Источник фото: Globallookpress.com