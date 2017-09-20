Ученые проверили участников «Битвы экстрасенсов»

Популярное телешоу «Битва экстрасенсов» давно обсуждается в прессе. Многие обозреватели сомневаются в экстрасенсорных способностях участников. Масла в огонь подлил бывший ведущий проекта Михаил Пореченков, недвусмысленно намекнувший на подставное шоу. И теперь экстрасенсами занялись научные сотрудники.

Кандидат биологических наук, видеоблогер Михаил Лидин и сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин провели проверку нескольких особо ярких звезд «Битвы». По словам мужчин, ничего необычного им экстрасенсы не продемонстрировали. Хотя был обещан миллион рублей в качестве вознаграждения.

«Мы проверили 12 человек, из них в телепроектах участвовали пятеро. Например, на эксперимент согласилась финалистка 7-го сезона «Битвы экстрасенсов» Бахыт Жуматова. Мы предложили ей эксперимент — из десяти коробочек определить одну, в которой лежит конверт с деньгами. В остальных была бумага. Она провалила две попытки», — цитирует Лидина «Комсомольская правда».

Такой же результат показали и остальные участники экспериментов.

Ранее Михаил Пореченков также говорил о том, что он проводил собственные проверки. «Ни один из экстрасенсов не выдержал ту проверку, с которой я к ним приходил», - заявил артист.

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