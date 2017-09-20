Хэлли Берри опубликовала туалетолук

Хэлли Берри (Halle Berry) умеет удивлять. И за прошедшие пару дней она сделала это несколько раз. Особенно поразил публику один из последних снимков звезды в Insta. Такого от оскароносной звезды не ожидали.

51-летняя актриса показала, что она открыта ко всему в социальных сетях. Хэлли опубликовала откровенный снимок в туалете. На фото дама в меховом пальто и с обворожительной улыбкой. На полу стоит бокал с вином. «Когда 2 миллиона фолловеров следуют за тобой. Я люблю вас всех», - гласит подпись. Определенно, это самый гламурный голливудский туалетолук.

Ранее Берри недвусмысленно намекнула на новый роман. У актрисы отношения с музыкальным продюсером Александром Грантом, работающим под псевдонимом Alex da Kid. Недавно пара появилась на одном из модных показов, а вчера звезда представила совместную фотографию с подписью: «Мой баланс».

Как уточняется, Грант моложе Берри на 16 лет, но это мало кого смущает. Хэлли в прекрасной форме и не раз подчеркивала, что чувствует себя не на свои 50, а максимум на 40 лет. Кстати, недавно звезда раскрыла свой маленький секрет - она никогда не празднует свой день рождения. По мнению актрисы, все эти хлопоты и суматоха - для слабых духом.

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