Скончался Зураб Соткилава

В Большом театре траур. Ушел из жизни знаменитый оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава. В последнее время певец боролся с тяжелой болезнью.

О смерти артиста сообщил директор Большого театра Владимир Урин. По словам Урина, у Зураба Лаврентьевича была тяжелая болезнь, с которой 80-летний певец боролся до конца.

Уже известны место и дата прощания. «В среду прощание в Большом театре, и увезут хоронить в Тбилиси», — рассказал РБК первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон.

Как напоминают СМИ, карьера Соткилавы началась в Грузинском театре оперы и балета имени Палиашвили. Некоторое время артист набирался опыта в миланском театре Ла Скала. В 60-х Зураб Лаврентьевич стал победителем нескольких международных конкурсов. После дебюта в 1973 году на сцене Большого театра в «Кармен» вошел в труппу и через короткое время стал ведущим солистом. Соткилава не раз выступал на сценах самых известных театров планеты.

Был избран почетным академиком Болонской академии искусств «за тонкую и глубокую интерпретацию произведений Верди», работал в качестве педагога и являлся профессором Московской консерватории.

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Источник фото: Globallookpress.com