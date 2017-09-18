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Хайди Клум поразила декольте

Эвелина Зозуля
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Она считается одной из икон стиля. Но даже у Хайди Клум (Heidi Klum) бывают неудачные дни. Вчера звезда блеснула на ежегодной церемонии вручения премий «Эмми» в Лос-Анджелесе. И некоторые модные критики до сих пор затрудняются однозначно оценить образ Хайди.

  • Хайди Клум
  • Хайди Клум
  • Николь Кидман
  • Николь Кидман
  • Джейн Фонда
  • Джейн Фонда
  • София Вергара
  • София Вергара
 
 
 

Клум появилась на красной дорожке в алом платье из коллекции Peter Dundas с впечатляющим декольте. Подобное смелое декольте модель демонстрирует не впервые, так что модные критики особо не удивились. Поразили фэшн-обозревателей массивные деревянные браслеты и кольца Хайди. Если звезда пыталась сочетать классический гламур с богемным шиком, то получилось не очень удачно, считают одни. Другие находят образ Клум очень стильным.

Красное платье со смелым декольте также выбрала Николь Кидман (Nicole Kidman). 50-летняя звезда выглядела гламурно и в то же время несколько кокетливо в наряде с пышной юбкой от Calvin Klein.

Сильное впечатление произвела Джейн Фонда (Jane Fonda). 79-летняя кинодива появилась в длинном платье цвета фуксии. И не обошлось без декольте. Но на спине.

Белоснежное платье с бюстье выбрала София Вергара (Sofia Vergara). Выглядела актриса неплохо, но критики советуют звезде в следующий раз обратить внимание на фасон пооригинальнее.

Ранее мы писали:

Хайди Клум: «Надо любить себя». По мнению Хайди, чем меньше женщина боится изменений тела после родов, тем лучше она выглядит. 

Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.

Джулианна Мур: «Надо наслаждаться каждым своим возрастом». Звезда советует не зацикливаться на прошлом. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится Эвелина Зозуля 18.09.2017 Теги: Хайди Клум эмми

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