Хайди Клум поразила декольте
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Она считается одной из икон стиля. Но даже у Хайди Клум (Heidi Klum) бывают неудачные дни. Вчера звезда блеснула на ежегодной церемонии вручения премий «Эмми» в Лос-Анджелесе. И некоторые модные критики до сих пор затрудняются однозначно оценить образ Хайди.
Клум появилась на красной дорожке в алом платье из коллекции Peter Dundas с впечатляющим декольте. Подобное смелое декольте модель демонстрирует не впервые, так что модные критики особо не удивились. Поразили фэшн-обозревателей массивные деревянные браслеты и кольца Хайди. Если звезда пыталась сочетать классический гламур с богемным шиком, то получилось не очень удачно, считают одни. Другие находят образ Клум очень стильным.
Красное платье со смелым декольте также выбрала Николь Кидман (Nicole Kidman). 50-летняя звезда выглядела гламурно и в то же время несколько кокетливо в наряде с пышной юбкой от Calvin Klein.
Сильное впечатление произвела Джейн Фонда (Jane Fonda). 79-летняя кинодива появилась в длинном платье цвета фуксии. И не обошлось без декольте. Но на спине.
Белоснежное платье с бюстье выбрала София Вергара (Sofia Vergara). Выглядела актриса неплохо, но критики советуют звезде в следующий раз обратить внимание на фасон пооригинальнее.
Ранее мы писали:Хайди Клум: «Надо любить себя». По мнению Хайди, чем меньше женщина боится изменений тела после родов, тем лучше она выглядит.
Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.
Джулианна Мур: «Надо наслаждаться каждым своим возрастом». Звезда советует не зацикливаться на прошлом.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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СимаСофия Вергара зажигалка, излучает радость и красоту. Кидман законсервирована, без жизни. Декольте Клум выглядит пошловато. Фонду люблю, но прическа эта не ее.
18.09.17 14:52
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ПрелестьВсе очень удачно ухожены. Никаких осложнений. Это радует.
18.09.17 10:06
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Micha PiterФонда отлично выглядит - свежо, моложаво, шикарное платье и прическа то, что надо :) А Кидман, как обычно, как блеклая куколка...
18.09.17 08:18