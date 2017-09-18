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Цирковое шоу-мюзикл «Маленький принц»


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С 16 сентября 2017 г. в «Цирке Чудес» можно будет увидеть премьеру грандиозного циркового мюзикла «Маленький принц» - первой в России большой шоу-программы по мотивам легендарной истории!

Этой осенью книга, переведенная на 250 языков и опубликованная совокупным тиражом более 140 миллионов экземпляров, обретет новое воплощение - в грандиозном театрально-цирковом шоу! Зрителей ждет целая вселенная настоящих чудес, уникальных трюков и потрясающих песен.

«Маленький принц» - это:

Большое цирковое шоу + невероятно красивый мюзикл. Сочетание в одной программе двух масштабных красочных жанров вызывает восторг у зрителей всех возрастов!

Встреча с любимыми героями и новые приключения героев книги Антуана де Сент-Экзюпери. Звездный мальчик с золотыми волосами, трогательная и прекрасная Роза, верный Лис, необычные обитатели далеких астероидов... Все они уже ждут встречи с Вами!

 

 
 
 

Множество шоу - по цене одного!

Цирковое, мультимедийное, лазерное, песочное, музыкальное и интерактивное шоу - в одной программе!

Профессиональные артисты и звезды театра!

В шоу принимают участие известные цирковые артисты, акробаты, дрессированные животные и по-настоящему смешные клоуны. А также - известные театральные актеры, потрясающие вокалисты и юные звезды мира музыки и танца!

Шоу, которого ждали!

Как и легендарная книга, шоу «Маленький принц» разрушает языковые и возрастные барьеры, наполняя сердца всех зрителей вдохновением и настоящей радостью!

Адрес: г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 14.
Место: «Цирк Чудес»
Метро: «Кунцевская»
Официальный сайт «Цирка Чудес»
Расписание шоу «Маленький принц»
Телефон для справок: +7 495 357-10-10

Дополнительная информация:
Зал: Зрительный зал вмещает в себя 695 мест. На протяжении всего года в зрительном зале и фойе театра работают кондиционеры.

Как добраться: «Цирк Чудес» находится совсем рядом с метро «Кунцевская» (это всего три остановки от центра по новой скоростной ветке метро), 1-й вагон из центра. Выйдя в город, пройдите направо 50 метров и поверните еще раз направо. Далее двигайтесь прямо по аллее 300 метров до «Цирка Чудес». Перед цирком - большая удобная бесплатная парковка!


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0 Не нравится 0 Нравится 18.09.2017 Теги: цирк мюзикл Маленький принц

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