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Ёлка открывает мир


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Певица Ёлка обрадовала поклонников. Сегодня, 15 сентября, исполнительница представила новую песню. Композиция о любви и счастье называется «Мир открывается». И Ёлка постаралась вложить в песню весь свой позитив.

По словам артистки, она попыталась передать атмосферу гармонии. «Говорить о любви и счастье можно по-разному. Кому-то нравится об этом кричать, кто-то предпочитает молчать, и то и другое - правильно, если идет от чистого сердца. Поэтому петь и знать, что поешь каждому слышащему сердцу - просто искренний выбор. Верьте в то, что каждый наш день - это самый интересный путь, открывающий мир!» - рассуждает исполнительница.

Между прочим, в июле артистка отметила 35-летие. Сейчас на счету певицы пять сольных альбомов, последний диск «#Небы» вышел в 2015-м. У нее несколько престижных музыкальных наград, в том числе четыре премии «Золотой граммофон». Один из «граммофонов» исполнительница получила в 2015 году за песню «Грею счастье».

О своем творчестве Ёлка говорит так: «Я свои песни искренне люблю — все до единой. И спокойно себя называю поп-артистом. Это ведь поп, самый что ни на есть. Нужно, чтобы поп-музыка перестала быть ругательством, и я хочу доказать, что ее можно делать хорошо».

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0 Не нравится 0 Нравится 15.09.2017 Теги: Ёлка

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