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Серена Уильямс представила дочь


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Теннисистка Серена Уильямс (Serena Williams) наслаждается материнством. 1 сентября звезда корта родила первенца - дочь Алексис Олимпию Оганян (Alexis Olympia Ohanian). Как стало известно, роды прошли с осложнениями, но мама и малышка справились. И сегодня Серена опубликовала милое семейное фото.

«Встречайте Алексис Олимпию Оганян» - подписала снимок спортсменка. Серена также опубликовала видеоролик, в котором рассказала, как готовилась к родам и как прошла ее первая неделя в статусе мамы. Сообщается, что из-за осложнений Уильямс с дочерью находилась в клинике под надзором медиков на протяжении шести дней. Сейчас мама и малышка в порядке.

Напомним, сама теннисистка ранее признавалась, что беременность стала для нее большим сюрпризом. «Тогда я подумала: "Боже мой, этого не может быть. У меня же турнир. Как же я буду играть на Australian Open? Я еще планировала выиграть Уимблдон в этом году"». В январе Уильямс победила на Australian Open в одиночном разряде, будучи на восьмой неделе беременности.

Кстати, если декретный отпуск Серены продлится менее 12 месяцев, ей будет разрешено сохранить свое место в мировом рейтинге.

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0 Не нравится 1 Нравится 14.09.2017 Теги: Серена Уильямс

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