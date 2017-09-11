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Солнцев пристыдил Лопыреву


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Николай Басков готовится к свадьбе с Викторией Лопыревой. И торжество обещает быть «свадьбой столетия». Вот только недавно появились нехорошие слухи. Невесту застали со звездой футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Викторию в компании полузащитника Генриха Мхитаряна застали в одном из московских ресторанов. По словам инсайдеров, спортсмен давно ухаживал за моделью, но до действительно близких отношений не дошло. Узнав о свадьбе Лопыревой с Басковым, Генрих решил объясниться. Но ничего более, уверяют приятели красавицы.

Однако поклонники Николая Баскова волнуются. И среди них оказался ведущий Рустам Солнцев. Рустам даже обратился к Виктории в Insta c просьбой не забывать о чувствах тенора. И что Николай подходит Лопыревой лучше любого футболиста. «Викуля, в тот самый момент, когда Колечка Басков предложил тебе самое дорогое, что у него есть, любовь, которая так и просится на обложки журналов, ты вдруг решила взяться за старое. Тебя опять потянуло на мужика, ты была замечена с очередным футболистом. Ты же знаешь, как они к тебе относятся, как к машине с системой ABS, мерседесу. Поездят и купят другой. Викуля, подумай, не совершаешь ли ты ошибку. Коля, я с тобой», - рассуждает шоумен.

Напомним, свадьба звездной пары запланирована на начало октября в Грозном.

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 



0 Не нравится 0 Нравится 11.09.2017 Теги: виктория лопырева

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Обсуждение 3  

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  • Ксю
    Вечная невеста...И все как по серьезному...Вот с кем только не повстречалась уже..Как Калашникова, Волочкова и др ..Из койки в койку....
    		 11.09.17 21:12
         
    1
         
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  • ..
    Для этого Солнцев это делает, чтобы мы его здесь обсуждали.. Теперь вы знаете его фамилию))
    		11.09.17 17:24
         
    1
         
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  • Marana Vilnius
    Деревенская позиция: посидела в ресторане - и сразу: "ты вдруг решила взяться за старое. Тебя опять потянуло на мужика, ты была замечена с очередным футболистом". И что - теперь с "мужиками" вообще не общаться и за километр их обходить? Мне вообще кажется, что свадьба эта - очередной пиар. Но Солнцев - крайне неприятная личность, не знаю, кто он там, т.н. блогер (т.е. по большому счёту ничего полезного не делающий) или очередная звезда на час. Не понимаю, зачем СМИ пересказывают его комментарии (а тем более такие лоховские), никому он не интересен.
    		 11.09.17 16:17
         
    2
         
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