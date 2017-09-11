Солнцев пристыдил Лопыреву

Николай Басков готовится к свадьбе с Викторией Лопыревой. И торжество обещает быть «свадьбой столетия». Вот только недавно появились нехорошие слухи. Невесту застали со звездой футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Викторию в компании полузащитника Генриха Мхитаряна застали в одном из московских ресторанов. По словам инсайдеров, спортсмен давно ухаживал за моделью, но до действительно близких отношений не дошло. Узнав о свадьбе Лопыревой с Басковым, Генрих решил объясниться. Но ничего более, уверяют приятели красавицы.

Однако поклонники Николая Баскова волнуются. И среди них оказался ведущий Рустам Солнцев. Рустам даже обратился к Виктории в Insta c просьбой не забывать о чувствах тенора. И что Николай подходит Лопыревой лучше любого футболиста. «Викуля, в тот самый момент, когда Колечка Басков предложил тебе самое дорогое, что у него есть, любовь, которая так и просится на обложки журналов, ты вдруг решила взяться за старое. Тебя опять потянуло на мужика, ты была замечена с очередным футболистом. Ты же знаешь, как они к тебе относятся, как к машине с системой ABS, мерседесу. Поездят и купят другой. Викуля, подумай, не совершаешь ли ты ошибку. Коля, я с тобой», - рассуждает шоумен.

Напомним, свадьба звездной пары запланирована на начало октября в Грозном.

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