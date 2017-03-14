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Лопырева намекнула на скорую свадьбу


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Модель и ведущая Виктория Лопырева встречает весну в самом романтичном настроении. Девушка влюблена и любима и недавно продемонстрировала доказательства сильных чувств. На пальце звезды засияло кольцо с бриллиантом в пять карат.

Самые важные задачи для Виктории на этот год - достойно выступать послом ЧМ-2018 и радовать любимого. По словам Лопыревой, сейчас она, как никогда, следит за внешним видом и старается приятно поражать своего любимого красотой. «Так устала наряжаться, вы не представляете. Все время нужно удивить, поразить каким-то нарядом. Удивляю своего парня каждый день», – рассказала девушка в интервью программе «Ты не поверишь».

Виктория пока не спешит называть имя своего бойфренда. По некоторым данным, мужчина старше звезды на 14 лет и является весьма состоятельным бизнесменом.

Напомним, Лопырева несколько лет назад рассталась с футболистом Федором Смоловым. В одном из недавних интервью девушка заявила: «А я уже встретила своего принца. Мой предыдущий опыт показывает: лучше о своей личной жизни рассказывать как можно меньше. Так и поступаю. Я уже один раз обожглась, мне больше не надо».

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1 Не нравится 0 Нравится 14.03.2017 Теги: виктория лопырева

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