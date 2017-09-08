Пресняков склонен к паранойе

Никита Пресняков никак не может нормально провести медовый месяц. Молодой человек слишком занят карьерой. И дело в том, что Никита склонен к перфекционизму и самокопанию. И порой перегибает палку.

Пресняков дебютировал в мюзикле по пьесе Антона Чехова «Чайка». Премьера прошла накануне, 7 сентября, в московском театре Луны. Никита исполняет роль Треплева. Как признался Пресняков, он считал себя не самым хорошим актером, хотя в свое время изучал актерское мастерство на специальных курсах. Но сейчас у Никиты получилось неплохо. По крайней мере, сам артист своей работой доволен.

Пресняков также рассказал, что ему не нравится быть в одиночестве. Никита склонен к чрезмерной рефлексии, а это может завести неизвестно куда. «Я много занимаюсь самокопанием, поэтому мне вредно оставаться наедине с собой. Я начинаю думать обо всем на свете, вхожу в состояние некой паранойи», — цитируют музыканта "Дни.ру".

Напомним, недавно Рустам Солнцев довольно язвительно высказался о достижениях Преснякова. «Тебе 26, знаешь ли, в таком возрасте я уже полностью содержал своих родителей, они были «на мне». А ты все «просохатил». Володя, Кристина, Аллочка постоянно на гастролях. А где твои гастроли, дружок?»

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