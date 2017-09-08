 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Пресняков склонен к паранойе


1 0

Никита Пресняков никак не может нормально провести медовый месяц. Молодой человек слишком занят карьерой. И дело в том, что Никита склонен к перфекционизму и самокопанию. И порой перегибает палку.

Пресняков дебютировал в мюзикле по пьесе Антона Чехова «Чайка». Премьера прошла накануне, 7 сентября, в московском театре Луны. Никита исполняет роль Треплева. Как признался Пресняков, он считал себя не самым хорошим актером, хотя в свое время изучал актерское мастерство на специальных курсах. Но сейчас у Никиты получилось неплохо. По крайней мере, сам артист своей работой доволен.

Пресняков также рассказал, что ему не нравится быть в одиночестве. Никита склонен к чрезмерной рефлексии, а это может завести неизвестно куда. «Я много занимаюсь самокопанием, поэтому мне вредно оставаться наедине с собой. Я начинаю думать обо всем на свете, вхожу в состояние некой паранойи», — цитируют музыканта "Дни.ру".

Напомним, недавно Рустам Солнцев довольно язвительно высказался о достижениях Преснякова. «Тебе 26, знаешь ли, в таком возрасте я уже полностью содержал своих родителей, они были «на мне». А ты все «просохатил». Володя, Кристина, Аллочка постоянно на гастролях. А где твои гастроли, дружок?»

Ранее мы писали:

Никита Пресняков: «Очень тяжело быть сыном звезд». По признанию юноши, быть представителем золотой молодежи не всегда легко и приятно. 

Никита Пресняков вышел в свет с юной возлюбленной. Артист старательно строит отношения. 

Никита Пресняков: «Голливуд — мечта любого режиссера». Вот только пробиться туда редко кому удается.



0 Не нравится 1 Нравится 08.09.2017 Теги: Никита Пресняков

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору