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Джордж Клуни больше не хочет детей


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Голливудский актер Джордж Клуни (George Clooney) и его супруга Амаль (Amal) активно осваивают родительские обязанности. Пара растит двойню и не нарадуется на трехмесячных малышей. При этом супруги уже решили для себя - больше детей у них не будет.

Недавно чета Клуни блеснула на премьере новой картины Джорджа «Субурбикон» на Венецианском кинофестивале. Амаль восстановилась за три месяца после родов и выглядела прекрасно.

В новом совместном интервью The Hollywood Reporter пара рассказала о том, что известие о двойне стало для них большим сюрпризом. «Мы с Амаль сидели и просто смотрели на листы бумаги, которые нам дали, и думали, что тут какая-то ошибка», - вспоминает 56-летний актер.

Клуни говорит, что за короткое время освоил искусство менять подгузники. «Я отлично справляюсь. Никогда не думал, что преуспею в этом. Теперь мой дом наполнен теплыми звуками детского плача. Надо видеть лица моих друзей, наблюдающих за тем, как я меняю подгузники. Они смеются. Но я сам так долго говорил, что все это дерьмо, и сейчас заслужил это».

При этом Джордж и Амаль твердо заявили, что двух наследников им достаточно. «Мне 39 лет. С меня хватит», - подчеркнула миссис Клуни.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 07.09.2017 Теги: Джордж Клуни

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