Джуди Денч рассказала об интиме
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Относительно недавно считалось, что по достижении 80 лет секс оказывается не самым частым занятием в жизни. Но 82-летняя актриса Джуди Денч (Judi Dench) уверяет, что это вовсе не так.
В новом интервью звезда недвусмысленно намекнула, что пора уже забыть о стереотипах. «Ну конечно, в моем возрасте еще чувствую желание. Никуда оно не ушло. И всем людям зрелого возраста я хочу сказать: "Не сдавайтесь!"».
Джуди добавила, что порой, будучи в игривом настроении, она посещает «чудесный магазин симпатичного нижнего белья» на Ковент-Гарден. А съемки в новой картине «Виктория и Абдул», в которой Джуди сыграла пожилую королеву, влюбленную в молодого слугу-индуса (роль сыграл 30-летний Али Фазал (Ali Fazal)), не стали для нее особо сложными. Описывая «химию», возникшую на съемках между ней и Али, Денч заявила, что ей «вообще не пришлось стараться».
Лента Стивена Фрирза «Виктория и Абдул» была накануне представлена на Венецианском кинофестивале.
Кстати, в одном из интервью Джуди остроумно заметила, что не жалуется на конкуренцию: «В мире не так много женщин моего возраста, которые продолжают сниматься».
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 7
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КсюКак не стыдно... Всему свое время на земле...В такоем возрасте совсем другие уже цели у человека, а не рассказ про белье....Здесь уже другой любовью надо заниматься...Которой так не хватает на Земле и это задача немолодых людей..
05.09.17 10:49
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ОльгаЕсли бы она рассказывала о своих болячках и скором конце, как наши бабушки, вы были бы довольны? Почему ей должно быть стыдно? Также можно стыдить толстых, инвалидов и пр. "антисекс" типа, секс не для вас, а для стройныхмолодыхздоровых.
05.09.17 11:42
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KoshkaА зачем хвастаться сексом? Им надо заниматься.
05.09.17 11:52
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гл. шкафА зачем вообще о нем писать? Зачем о сексе писать старушке, ведь нормальные люди,представив секс таких старых, испытывают легкую тошноту.
05.09.17 12:10
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гл. шкафпочему она так глупа? дожила до почтенных лет и что-то там лепечет про секс и нижнее белье. она реально думает, это ее сделает "женщиной без возраста"?
05.09.17 10:16
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БуЧудесная тетушка!
05.09.17 09:37