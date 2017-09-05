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Джуди Денч рассказала об интиме


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Относительно недавно считалось, что по достижении 80 лет секс оказывается не самым частым занятием в жизни. Но 82-летняя актриса Джуди Денч (Judi Dench) уверяет, что это вовсе не так.

 
 
 

В новом интервью звезда недвусмысленно намекнула, что пора уже забыть о стереотипах. «Ну конечно, в моем возрасте еще чувствую желание. Никуда оно не ушло. И всем людям зрелого возраста я хочу сказать: "Не сдавайтесь!"».

Джуди добавила, что порой, будучи в игривом настроении, она посещает «чудесный магазин симпатичного нижнего белья» на Ковент-Гарден. А съемки в новой картине «Виктория и Абдул», в которой Джуди сыграла пожилую королеву, влюбленную в молодого слугу-индуса (роль сыграл 30-летний Али Фазал (Ali Fazal)), не стали для нее особо сложными. Описывая «химию», возникшую на съемках между ней и Али, Денч заявила, что ей «вообще не пришлось стараться».

Лента Стивена Фрирза «Виктория и Абдул» была накануне представлена на Венецианском кинофестивале.

Кстати, в одном из интервью Джуди остроумно заметила, что не жалуется на конкуренцию: «В мире не так много женщин моего возраста, которые продолжают сниматься».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 05.09.2017 Теги: Джуди Денч

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