Николь Кидман: «Не пытаюсь скрывать возраст»
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Голливудские актрисы пытаются изменить стереотипы. Некоторые звезды на собственном примере доказывают, что после 50 лет можно выглядеть привлекательно и сексуально. А Николь Кидман (Nicole Kidman) и вовсе уверяет, что совершенно не пытается скрыть свой возраст.
В июне Николь отметила 50-летие. Звезда предпочла обойтись без помпы и отметила личный праздник в кругу семьи. Сейчас Кидман занята работой над новым проектом и в интервью TV WEEK заявила, что сейчас ее карьера складывается как нельзя лучше. И это несмотря на возраст.
«Знаете, теперь мне приятно говорить, что мне - пятьдесят. Это не то, что я пытаюсь скрывать». По словам актрисы, сегодня зрелые дамы на телевидении создают качественный контент, и для них появились действительно интересные роли.
В качестве примера Николь привела сериал «Большая маленькая ложь», в котором сыграла одну из главных героинь вместе с Риз Уизерспун (Reese Witherspoon). «Мы сами создали для себя хорошие возможности и не преминули ими воспользоваться», - говорит звезда.
Кстати, недавно Николь стала звездой весьма провокационной фотосессии для журнала Love. Актриса позировала в купальнике и мини-шортах.
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Николь Кидман не стесняется показывать тело. Звезда блеснула в смелом наряде.Виктория Бекхэм сотрудничает с Николь Кидман. Кидман рекламирует новую коллекцию VB.
Николь Кидман готова стать бабушкой. Актриса надеется, что старшая дочь скоро ее порадует.
Источник фото: Globallookpress.com
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