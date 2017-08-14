 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Николь Кидман: «Не пытаюсь скрывать возраст»


2 0

Голливудские актрисы пытаются изменить стереотипы. Некоторые звезды на собственном примере доказывают, что после 50 лет можно выглядеть привлекательно и сексуально. А Николь Кидман (Nicole Kidman) и вовсе уверяет, что совершенно не пытается скрыть свой возраст.

 
 
 

В июне Николь отметила 50-летие. Звезда предпочла обойтись без помпы и отметила личный праздник в кругу семьи. Сейчас Кидман занята работой над новым проектом и в интервью TV WEEK заявила, что сейчас ее карьера складывается как нельзя лучше. И это несмотря на возраст.

«Знаете, теперь мне приятно говорить, что мне - пятьдесят. Это не то, что я пытаюсь скрывать». По словам актрисы, сегодня зрелые дамы на телевидении создают качественный контент, и для них появились действительно интересные роли.

В качестве примера Николь привела сериал «Большая маленькая ложь», в котором сыграла одну из главных героинь вместе с Риз Уизерспун (Reese Witherspoon). «Мы сами создали для себя хорошие возможности и не преминули ими воспользоваться», - говорит звезда.

Кстати, недавно Николь стала звездой весьма провокационной фотосессии для журнала Love. Актриса позировала в купальнике и мини-шортах.

Ранее мы писали:

Николь Кидман не стесняется показывать тело. Звезда блеснула в смелом наряде.

Виктория Бекхэм сотрудничает с Николь Кидман. Кидман рекламирует новую коллекцию VB.

Николь Кидман готова стать бабушкой. Актриса надеется, что старшая дочь скоро ее порадует.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 14.08.2017 Теги: Николь Кидман

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору