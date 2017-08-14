Николь Кидман: «Не пытаюсь скрывать возраст»

Голливудские актрисы пытаются изменить стереотипы. Некоторые звезды на собственном примере доказывают, что после 50 лет можно выглядеть привлекательно и сексуально. А Николь Кидман (Nicole Kidman) и вовсе уверяет, что совершенно не пытается скрыть свой возраст.

















В июне Николь отметила 50-летие. Звезда предпочла обойтись без помпы и отметила личный праздник в кругу семьи. Сейчас Кидман занята работой над новым проектом и в интервью TV WEEK заявила, что сейчас ее карьера складывается как нельзя лучше. И это несмотря на возраст.

«Знаете, теперь мне приятно говорить, что мне - пятьдесят. Это не то, что я пытаюсь скрывать». По словам актрисы, сегодня зрелые дамы на телевидении создают качественный контент, и для них появились действительно интересные роли.

В качестве примера Николь привела сериал «Большая маленькая ложь», в котором сыграла одну из главных героинь вместе с Риз Уизерспун (Reese Witherspoon). «Мы сами создали для себя хорошие возможности и не преминули ими воспользоваться», - говорит звезда.

Кстати, недавно Николь стала звездой весьма провокационной фотосессии для журнала Love. Актриса позировала в купальнике и мини-шортах.

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Источник фото: Globallookpress.com