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На кого похожа дочь Клуни?


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Джордж Клуни (George Clooney) на данный момент - самая яркая кинозвезда Венецианского кинофестиваля. Актер представил на выходных свою режиссерскую работу - картину «Субурбикон». Но больше всего журналистов интересует вопрос о наследниках знаменитости. И Джордж с радостью рассказывает о малышах.

 
 
 

На премьеру «Субурбикона» Клуни приехал в компании супруги Амаль. Миссис Клуни восстановилась после родов двойни и прекрасно выглядит.

В интервью Entertainment Tonight Джордж рассказал о детях (малышам скоро исполнится три месяца). «Они оба уже личности. Вот так с места в карьер. Александер (сын) - маленький разбойник. Вы бы видели. Он словно лось! Он сидит и постоянно ест». Как добавил Мэтт Деймон, похоже, что мальчик уже готов к карьере в Голливуде.

А малышка Элла растет красавицей. «Она изящная и милая. Похожа на Амаль, слава богу», - сказал Клуни.

Напомним, чуть ранее актер пошутил, что рождение детей оказалось для него серьезным испытанием. «Внезапно вы становитесь ответственным за других людей. Это ужасно. Я действительно не думал, что в 56 лет стану отцом двойни. Не стройте планы. Просто наслаждайтесь жизнью».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 04.09.2017 Теги: Джордж Клуни

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Обсуждение 3  

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  • Прелесть
    Жена очень расцвела,похорошела.
    		04.09.17 19:14
         
    0
         
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  • gzbfwn4u5ikduw
    Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам= --- http://tok.pw/pohudala
    		 04.09.17 16:55
         
    -2
         
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  • Marana
    Материнство пошло ей на пользу, до беременности она была слишком костлявой. а теперь - "то, что доктор прописал": стройна но формы появились, в общем, выглядит отлично. Да и Клуни похорошел как-то. Здоровья деткам!
    		 04.09.17 16:51
         
    2
         
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