На кого похожа дочь Клуни?

Джордж Клуни (George Clooney) на данный момент - самая яркая кинозвезда Венецианского кинофестиваля. Актер представил на выходных свою режиссерскую работу - картину «Субурбикон». Но больше всего журналистов интересует вопрос о наследниках знаменитости. И Джордж с радостью рассказывает о малышах.

















На премьеру «Субурбикона» Клуни приехал в компании супруги Амаль. Миссис Клуни восстановилась после родов двойни и прекрасно выглядит.

В интервью Entertainment Tonight Джордж рассказал о детях (малышам скоро исполнится три месяца). «Они оба уже личности. Вот так с места в карьер. Александер (сын) - маленький разбойник. Вы бы видели. Он словно лось! Он сидит и постоянно ест». Как добавил Мэтт Деймон, похоже, что мальчик уже готов к карьере в Голливуде.

А малышка Элла растет красавицей. «Она изящная и милая. Похожа на Амаль, слава богу», - сказал Клуни.

Напомним, чуть ранее актер пошутил, что рождение детей оказалось для него серьезным испытанием. «Внезапно вы становитесь ответственным за других людей. Это ужасно. Я действительно не думал, что в 56 лет стану отцом двойни. Не стройте планы. Просто наслаждайтесь жизнью».

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Источник фото: Globallookpress.com