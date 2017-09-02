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Ульяна Лопаткина поступила в университет


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Она блистала в Мариинском театре более 25 лет. Минувшим летом Ульяна Лопаткина объявила о завершении карьеры балерины, но это не значит, что звезда собралась на пенсию. Ульяна открыта новому и теперь займется изучением дизайна.

Бывшая прима теперь студентка Санкт-Петербургского государственного университета. Как сообщается в заявлении вуза, Лопаткина подала документы на поступление летом, успешно прошла творческие испытания и зачислена в СПбГУ на обучение по программе «Дизайн среды».

Сама звезда заметила, что «танцевать можно всю жизнь, а учиться надо в университете». «Санкт-Петербургский государственный университет - это статусное учебное заведение с богатой историей и добрым именем. И здесь есть программа, которая меня по-настоящему интересует. Я иду в университет для того, чтобы расширить не только свои знания, но и свое мировосприятие, меня действительно интересует среда, ее оформление и влияние на человека», - говорит Ульяна.

Напомним, Лопаткина считается одной из самых ярких и талантливых артисток российского балета, является лауреатом множества престижных наград, в 2005 году получила звание народной артистки России.

Ранее мы писали:

Ульяна Лопаткина о том, каков ритм жизни настоящей балерины. Кроме как на занятия у станка, репетиции и выступления времени больше ни на что не остается. 

Три примы. Три богини балета. Предлагаем полюбоваться на лучших из лучших: Светлану Захарову, Диану Вишневу и Ульяну Лопаткину.

Виктория Бекхэм вспомнила о балете. Звезда показала растяжку.

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 2 Нравится 02.09.2017 Теги: Ульяна Лопаткина

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