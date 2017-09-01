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Компания Sony Mobile Communications анонсировала новый смартфон – Xperia XZ1


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В смартфоне установлен новый модуль Motion Eye™, созданный на основе технологий, применяемых в камерах Sony α и Cyber-shot, открывает для пользователя Xperia XZ1 уникальные возможности съемки. Сверхзамедленная съемка с частотой 960 кадров в секунду и новый режим предиктивной съемки, срабатывающий при обнаружении действия или улыбки еще до того, как вы нажмете кнопку спуска затвора. Все эти возможности дополняет первоклассная 13 МП фронтальная камера с матрицей 1/3” и специальная вспышка над дисплеем, которая позволяет сделать прекрасное селфи при любом освещении.

Настоящим прорывом в сфере мультимедиа стал 3D Creator, который использует уникальный инновационный алгоритм Sony, позволяющий быстро и легко сканировать объекты. Впервые с помощью смартфона можно выполнить качественное сканирование объекта всего за одну минуту. Вы можете поделиться готовыми изображениями со своими друзьями и отправить 3D-наклейку в мессенджер или на 3D-принтер, чтобы сделать из нее незабываемый сувенир на память.

Компания Sony Mobile Communications анонсировала новый смартфон – Xperia XZ1

Корпус смартфона выполнен из прочного цельного металлического листа, благодаря чему устройство не сгибается. Помимо прочной конструкции, Xperia XZ1 защищен от попадания пыли и влаги, в нем также используется стекло Corning Gorilla Glass 5, обеспечивающее надежную защиту дисплея от царапин, а встроенный в кнопку питания сканнер отпечатков пальцев позволяет обеспечить защиту ваших персональных данных.

Xperia XZ1 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835 с модемом X16 LTE, который обеспечивает скорость загрузки Gigabit LTE (до 1 Гбит/с).

Старт продаж Xperia XZ1 запланирован на начало октября 2017 года.


Публикуется на правах рекламы


 



0 Не нравится 0 Нравится 01.09.2017 Теги: Sony Mobile Communications смартфон Xperia XZ1

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