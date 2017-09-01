Мадонна едет к Роналду

Поп-дива Мадонна (Madonna) твердо решила стать идеальной родительницей. И ради детей готова на жертвы. В сентябре звезда вместе с детьми переезжает в Португалию, поближе к Криштиану Роналду.

Дело в том, что младший сын артистки поступил в молодежную академию футбольного клуба «Бенфика». Усыновленный Мадонной 11-летний Дэвид весной прошел смотр в академию. Летом мальчик на протяжении недели находился на сборах и, по словам инсайдера, «поразил всех своим выдающимся талантом». Ранее Дэвид играл в составе детской команды Нью-Йорка Downtown United Soccer Club. Молодому человеку прочат прекрасную спортивную карьеру, и ради ребенка певица вместе с младшими детьми переезжает в Лиссабон.

В июне знаменитость приобрела в столице Португалии особняк стоимостью более миллиона долларов. «Мадонна больше не турист, теперь она живет в Лиссабоне», - рапортуют местные издания.

Как уточняется, 11-летняя Мерси Джеймс и 4-летние Стелла и Эстер будут учиться в местном французском лицее. Старшая дочь Мадонны 20-летняя Лурдес остается в Нью-Йорке. Девушка с успехом развивает модельную карьеру и учится в театральном училище. 17-летний Рокко живет с отцом Гаем Ричи в Лондоне.

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