На Линду наехал грузовик

Известная певица Линда пострадала в Москве. Накануне на артистку и ее племянницу наехал грузовик. К счастью, певица сумела оптимально среагировать. Но тем не менее получила травмы.

Наезд грузовика МАЗ на исполнительницу произошел на улице Каретный Ряд. Водитель поспешил скрыться, но через некоторое время полиции удалось задержать мужчину.

Линда и ее племянница были госпитализированы в Институт скорой помощи имени Склифосовского. У артистки были диагностированы травмы спины и таза. «Мы шли вдвоем по пешеходному переходу, грузовик выехал непонятно откуда прямо на нас. У нас не было других вариантов, только под него упасть, мы сгруппировались и под него легли, он над нами проехал. Затем люди увидели, что он на углу развернулся, проехал мимо этого перехода и скрылся», — рассказала изданию «Известия» Линда.

Тем временем в полиции заявили, что слухи о якобы намеренной попытке водителя грузовика причинить артистке вред не соответствуют действительности. «Предварительная причина ДТП - водитель не справился с управлением», - заявил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы МВД.

Между прочим, в прошлом году Линда объявила о работе над десятым альбомом. «Песни пишутся в состоянии определенного момента. Могу сказать однозначно, что пережито за это время очень много, есть определенные накопления, к чему-то это сейчас ведет. Ни на что не будет похоже, я не могу сейчас даже сравнивать с чем-либо», - говорила артистка.

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