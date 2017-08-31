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Герцогиня Кейт почтила память принцессы Дианы


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Сегодня Лондон вспоминает "королеву сердец". 31 августа исполняется 20 лет со дня гибели принцессы Дианы (Diana). И сегодня почтить память леди Ди у своеобразного мемориала из цветов и свечей у ворот Кенсингтонского дворца поспешили ее сыновья и герцогиня Кембриджская.

 
 
 

Принцы Уильям (William) и Гарри (Harry) вместе с Кэтрин посетили мемориал. Они прочитали несколько открыток от поклонников Дианы. Кстати, недавно Уильям поделился одним из воспоминаний. По словам принца, 20 лет назад, когда Лондон был в скорби, он никак не мог понять, почему так много людей плачут о его матери, хотя они не знали Диану лично. «Позже я узнал и понял, что она сделала для этого мира и для множества людей».

Герцогиня Кембриджская ранее говорила, что никогда не встречала Диану, но с юности леди Ди была для нее «вдохновляющей» женщиной.

Принцесса Диана погибла в возрасте 36 лет. Она скончалась от многочисленных травм, полученных в результате автокатастрофы в Париже. Принц Гарри в одном из интервью заявил, что считает виновниками гибели матери папарацци. По мнению принца, снимая умирающую Диану в искореженном авто, фотографы вышли за грань разумного.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 31.08.2017 Теги: Принцесса Диана

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