Принц Гарри назвал виновных в смерти матери

Принц Гарри (Henry) до сих пор не может забыть события того дня, когда погибла его мать, принцесса Диана (Diana). В интервью для фильма «Диана, 7 дней», съемками которого сейчас занимается Би-би-си, принц рассказал, кого считает виновниками трагедии.

Как заявил Гарри, в гибели матери виноваты журналисты, которые преследовали ее машину. Самым сложным для него оказалось смириться с тем, что представители прессы, которые ехали за автомобилем принцессы Дианы по тоннелю перед катастрофой, затем снимали, как она умирает в искореженной машине, пишут Dni.ru.

Гарри упрекает журналистов в том, что они, как «виновники» случившегося, вместо того, чтобы оказывать помощь, фотографировали, чтобы затем дороже продать снимки.

Напомним, трагедия случилась 31 августа 1997 года, когда принцесса Диана и Доди аль-Файед разбились на автомобиле в Париже, пытаясь скрыться от преследовавших их папарацци.

Гарри было 12 лет, когда Диана погибла. В тот момент для него это была катастрофа, но он старался не показывать свои эмоции. «Я предпочитал прятать голову в песок, не думать о матери. Я рассуждал примерно так: ну чем я мог помочь, я только расстроюсь. Ее не вернуть. Ближе к двадцати годам я почувствовал, что в какие-то минуты нахожусь на грани взрыва. Мне казалось, в душе у меня полный хаос», - признавался ранее принц.

В 28 лет принц Гарри все же решился проконсультироваться с психологом, после сеансов психотерапии он смог открыто говорить о своей боли.

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