Порнозвезды развеяли мифы о порно

Демонстрация сексуальности давно стала нормой жизни. В индустрии фильмов для взрослых на трудные времена не жалуются, но это не значит, что порно может стать примером для подражания. Об этом заявили сами звезды жанра.

Актеры Люк Дин (Luc Dean), Люси Би (Lucie Bee) и Райан Джеймс (Ryan James), снимающиеся в откровенных картинах, в интервью изданию Daily Mercury объяснили, чем порно отличается от реальности и почему не следует подражать увиденному в кино.

По словам Люси Би, многие до сих пор не совсем понимают отличия жанра от реальности. Она подчеркнула, что секс в «клубничке» это не то, что приятно участникам, а то, что «физически возможно снять на определенной площадке».

«Это неплохо выглядит на экране, но лишь фантазия», - отметил Люк Дин.

Джеймс поддержал коллег. По мнению порноактера, не следует пытаться заниматься любовью «как в кино» потому, что это хорошо смотрится. «Если одному из партнеров не хочется что-то делать, объяснения не требуются. Лучше сосредоточиться на том, что нравится обоим».

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