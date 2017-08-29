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Лондон отдает дань памяти Диане


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31 августа исполнится 20 лет со дня гибели принцессы Дианы (Diana). Она остается «королевой сердец» и одной из самых известных представительниц британской нации. И со вчерашнего дня к Кенсингтонскому дворцу несут цветы.

В память о Леди Ди к резиденции герцогов Кембриджских уже несут цветы и свечи. Как известно, 31 августа 1997 года золотые ворота Кенсингтонского дворца стали местом траура. 20 лет назад здесь было так называемое «море цветов». И вероятно, в этом году поклонники покойной принцессы не забудут отдать дань памяти.

Daily Mail сообщает, что вместе с цветами появляются открытки с надписями. «Ты всегда будешь нашей королевой сердец» - гласит послание на одной из карточек.

Ранее на телеканале BBC прошла премьера фильма Генри Сингера «Диана, 7 дней». В картине представлены некоторые архивные материалы, которые сейчас обнародованы впервые. Также в фильме сыновья принцессы поделились воспоминаниями о последних годах жизни Дианы.

«Диана хотела, чтобы и мы все были как можно лучше. Есть элемент долга и ответственности перед обществом, мы должны думать, что говорим и делаем, иногда приходится делать то, что не хочется», – сказал принц Уильям.

Ранее мы писали:

Принц Гарри назвал виновных в смерти матери. Принц обвиняет во всем папарацци.

Принц Гарри готов создать семью. Но это в будущем. 

Обнародованы новые сведения о смерти принцессы Дианы. Возможно, к смерти принцессы Уэльской может быть причастно элитное военное подразделение SAS.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 29.08.2017 Теги: Принцесса Диана

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