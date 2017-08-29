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Эмили Ратаковски показала спорт-шик очень сексуально


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Модель Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) - девушка с амбициями. И успешно борется за права всех сексуальных девушек. Она не раз досадовала на то, что из-за чрезмерной привлекательности с трудом получает роли в кино. Но при этом маскировать свою сексуальность Эмили не собирается.

 
 
 

Ратаковски приняла участие в новой фотосессии фотографа Эмануэле Д'Анжело (Emanuele D'Angelo). 26-летняя звезда позировала в черном белье и шортах Adidas, и снимки получились отличными - великолепная демонстрация сексуальности стиля спорт-шик.

Что любопытно, в отличие от своих коллег Эмили вовсе не любительница пропадать в спортзале. «Я обхожусь без личного тренера. Не бываю в спортзале. Все, что я делаю — много гуляю по улицам. Фитнес меня не интересует», - заявила девушка в одном из интервью.

Сейчас Ратаковски готовится к съемкам в триллере «В темноте» вместе с Натали Дормер (Natalie Dormer). Также в планах съемки в комедии в компании с Эми Шумер (Amy Schumer).

Напомним, недавно Эмили жаловалась на дискриминацию. «Мне часто отказывают в работе, заявляя, что у меня слишком большая грудь. Что с ней не так? Какая разница, какая у меня грудь? Хорошо, когда она большая, хорошо, когда маленькая. Почему она должна быть проблемой?»

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0 Не нравится 0 Нравится 29.08.2017 Теги: Эмили Ратаковски

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