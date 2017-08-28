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Бюст навыпуск. Звездные провокации на MTV VMA


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В Калифорнии завершилась одна из самых пышных и звездных церемоний августа - вручение наград MTV Video Music Awards. Как обычно, на красной дорожке блеснуло множество известных девушек. И как заметили модные обозреватели, многие вовсе не пытались прикрыть грудь. Наоборот.

  • Хайди Клум
  • Деми Ловато
  • Пэрис Джексон
  • Хейли Болдуин
  • Кэти Перри
  • Мел Би
  • Пинк
  • Никки Минаж
 
 
 

Каждый год на красной дорожке MTV VMA звезды устраивают своеобразное состязание эпатажных нарядов. И вчерашняя церемония не стала исключением.

Особо отличилась Хайди Клум (Heidi Klum) в золотистом кружевном платье из коллекции Dundas с умопомрачительным декольте. Впрочем, 44-летней модели давно нечего скрывать.

Не менее провокационный наряд от Zuhair Murad выбрала Деми Ловато (Demi Lovato). Пэрис Джексон (Paris Jackson) появилась в прозрачном платье от Dior.

Топ-модель Хейли Болдуин (Hailey Baldwin) напомнила, что она самая секси и ей все можно (ну или почти все).

Кэти Перри (Katy Perry) потянуло на кутюр - певица появилась в шикарном асимметричном туалете от Stephanie Rolland. Пинк (Pink) решила сыграть на контрасте - артистка выбрала стильный брючный костюм в стиле «денди лондонский».

А триумфатором вечера стал Кендрик Ламар (Kendrick Lamar) - он забрал шесть наград, включая самую главную «Видео года».

Ранее мы писали:

Кэти Перри нашла себя с помощью психолога. Певица постаралась разобраться в себе.

Хайди Клум: «Я всегда довольна своей фигурой». Звезда серьезно работает над собой. 

Майли Сайрус снялась обнаженной с поросенком. Певица любит эпатаж.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 28.08.2017 Теги: MTV VMA стиль

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