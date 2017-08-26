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Криштиану Роналду назван лучшим футболистом года


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32-летний Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) стал лучшим игроком УЕФА. И звезду спорта есть с чем поздравить – ведь Криштиану получает это звание уже второй сезон подряд.

Церемония награждения Лиги чемпионов УЕФА проходила в конгресс-центре «Гримальди-форум» в Монте-Карло 24 августа. Криштиану радостно улыбался и позировал с наградой, пишет justjared.com.

Форвард ФК «Реал Мадрид» обошел звезду «Барселоны» Лионеля Месси (Lionel Messi) и голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона (Gianluigi Buffon).

Криштиану поблагодарил своих товарищей по команде, судей и весь персонал команды за то, что они помогли ему получить это звание во второй раз. Он посвятил награду своей семье, друзьям и поклонникам.

Следующие несколько игр Роналду проведет вне поля, так как был наказан за инцидент, имевший место на недавнем матче.

Спортсмена можно считать счастливчиком не только в спорте. Недавно Роналду стал отцом двойни. Сейчас футболист растит трех детей и готовится к рождению четвертого. Очередного наследника спортсмену подарит испанская модель Джорджина Родригес (Georgina Rodriguez). Но это не предел. Как заявил спортсмен, он рассчитывает стать в будущем счастливым папой семерых.

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0 Не нравится 0 Нравится 26.08.2017 Теги: Криштиану Роналду

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