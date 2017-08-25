Список моделей для шоу Victoria’s Secret вызвал недоумение

В модельном мире сложно найти более значимое ежегодное шоу, чем показ Victoria’s Secret. Уже появился список моделей, которые будут участвовать в шоу в этом году, и в нем нет таких ярких звезд подиума, как Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) и Джиджи Хадид (Gigi Hadid). Что вызвало удивление у модных обозревателей.

В этом году в шоу Victoria’s Secret не участвуют Кендалл и Джиджи, определявшие модные тенденции в 2017 году. Согласно Vogue Australia, этих двух моделей нет в списках.

При этом в шоу будет участвовать 15 новичков, среди которых 23-летняя Надин Леопольд (Nadine Leopold), 18-летняя Амилна Эстевао (Amilna Estevao) и 17-летняя Эстель Чен (Estelle Chen), сообщает hollywoodlife.com.

Конечно же, будут и «старички», истинные ангелы Victoria’s Secret, такие как Бехати Принслу (Behati Prinsloo) и Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio). Тем не менее многие задаются вопросом, почему отсутствуют в списке Кендалл и Джиджи, участвовавшие в показах два последних года и готовившиеся к тому, чтобы получить свои крылья.

Модные обозреватели надеются, что список еще не сформирован до конца и что появление двух подруг-красавиц в шоу будет объявлено немного позднее.

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