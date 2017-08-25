 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Список моделей для шоу Victoria’s Secret вызвал недоумение


1 0

В модельном мире сложно найти более значимое ежегодное шоу, чем показ Victoria’s Secret. Уже появился список моделей, которые будут участвовать в шоу в этом году, и в нем нет таких ярких звезд подиума, как Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) и Джиджи Хадид (Gigi Hadid). Что вызвало удивление у модных обозревателей.

В этом году в шоу Victoria’s Secret не участвуют Кендалл и Джиджи, определявшие модные тенденции в 2017 году. Согласно Vogue Australia, этих двух моделей нет в списках.

При этом в шоу будет участвовать 15 новичков, среди которых 23-летняя Надин Леопольд (Nadine Leopold), 18-летняя Амилна Эстевао (Amilna Estevao) и 17-летняя Эстель Чен (Estelle Chen), сообщает hollywoodlife.com.

Конечно же, будут и «старички», истинные ангелы Victoria’s Secret, такие как Бехати Принслу (Behati Prinsloo) и Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio). Тем не менее многие задаются вопросом, почему отсутствуют в списке Кендалл и Джиджи, участвовавшие в показах два последних года и готовившиеся к тому, чтобы получить свои крылья.

Модные обозреватели надеются, что список еще не сформирован до конца и что появление двух подруг-красавиц в шоу будет объявлено немного позднее.

Ранее мы писали:

Представлено новое драгоценное бра от Victoria's Secret. Стоимость Bright Night - 3 миллиона долларов. 

Кэндис Свейнпол представит бра за 10 миллионов. Уникальный бюстгальтер получил название Royal Fantasy Bra.  

Селита Эбенкс: «Белье с бриллиантами несексуально». По словам модели, знаменитый Fantasy Bra, украшенный драгоценными камнями, ужасно неудобен. 

 


0 Не нравится 1 Нравится 25.08.2017 Теги: Victoria’s Secret Джиджи Хадид Кендалл Дженнер

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору