 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Шон Пенн гулял по Нью-Йорку


0 0

Скандального актера Шона Пенна (Sean Penn) можно было увидеть на улицах Нью-Йорка во вторник, 22 августа. Артист прогуливался, не боясь появления папарацци.

Столь открытое появление можно считать редкостью, ведь артист уже давно не показывался на публике и не любит гулять столь демонстративно.

Известный актер и лауреат премии «Оскар», Шон Пенн в свои 57 лет выглядел совершенно неотразимо в классическом костюме, скорее всего, он направлялся на деловую встречу.

Ранее в тот день Шон, выходя из отеля, пытался отогнать папарацци, его закрывал от любопытных глаз эскорт из нескольких охранников.

В прошлом месяце Шон появился на публике для того, чтобы поддержать своего друга Леонардо ди Каприо (Leonardo DiCaprio), его благотворительный фонд проводил мероприятие в Сен-Тропе.

Ранее мы писали:

У Шона Пенна новое увлечение. Звезда не теряет время зря.

Шарлиз Терон рассказала о разрыве с Шоном Пенном. Никаких драм.

Скарлетт Йоханссон преследует Шона Пенна. Актриса была влюблена в скандальную звезду. 



0 Не нравится 0 Нравится 24.08.2017 Теги: Шон Пенн

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору