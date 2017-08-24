Шон Пенн гулял по Нью-Йорку

Скандального актера Шона Пенна (Sean Penn) можно было увидеть на улицах Нью-Йорка во вторник, 22 августа. Артист прогуливался, не боясь появления папарацци.

Столь открытое появление можно считать редкостью, ведь артист уже давно не показывался на публике и не любит гулять столь демонстративно.

Известный актер и лауреат премии «Оскар», Шон Пенн в свои 57 лет выглядел совершенно неотразимо в классическом костюме, скорее всего, он направлялся на деловую встречу.

Ранее в тот день Шон, выходя из отеля, пытался отогнать папарацци, его закрывал от любопытных глаз эскорт из нескольких охранников.

В прошлом месяце Шон появился на публике для того, чтобы поддержать своего друга Леонардо ди Каприо (Leonardo DiCaprio), его благотворительный фонд проводил мероприятие в Сен-Тропе.

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