Пугачева пожаловалась на маленькую пенсию

Недавно Примадонна пожаловалась на маленькую пенсию, которая, как выяснилось, не превышает 17 тысяч рублей. О столь жалких выплатах от государства Алла Борисовна рассказала гостям на свадьбе внука.

Ранее Максим Галкин, муж Пугачевой, возмущался: «В Советском Союзе выпускались миллионными тиражами пластинки Пугачевой. Она выступала в Чернобыле, пахала всю жизнь, ей и дали смешную сумму!»

В СССР Алла Борисовна получала за выступления копейки, на гонорар с одного концерта можно было купить 12 бутылок водки. Из этих грошей потом была сформирована пенсия знаменитости. И это с учетом доплат за звание «Народная артистка СССР» и выступления в Чернобыле, пишут Dni.ru.

Певица заявила на свадьбе: «Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну!» Она пояснила, что еще год у нее будет возможность помогать внуку.

Стоит отметить, что, несмотря на маленькую пенсию, певица в финансах не нуждается. Пугачева часто занимается благотворительностью, помогая деньгами как поклонникам, так и ветеранам сцены. Примадонна часто попадает в рейтинг Forbes как самая богатая российская знаменитость.