Риз Уизерспун раскрыла семейные секреты
0 0
Оскароносная Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) стала героиней обложки Southern Living в связи с появлением новой коллекции актрисы. В интервью для журнала Риз рассказывает о своих детях и друзьях.
Голливудская звезда известна своим поклонникам не только как актриса и многодетная мать. Риз занимается дизайном одежды и готова презентовать эксклюзивную коллекцию платьев под собственным брендом Draper James.
Актриса, которой недавно исполнился 41 год, слала героиней обложки журнала Southern Living, который появится в продаже уже 25 августа. На фото актриса в платье из ограниченного выпуска новой коллекции. В интервью для журнала Риз рассказывает о своих трех детях и их особом отношении друг к другу, а также о том, как ее семья провела День матери.
Ава, по словам актрисы, стала еще одной матерью для Теннесси. Иногда сын даже бывает сбит с толку. Однажды он пожелал Аве «счастливого Дня матери». Теннесси также выступает как протеже Дикона, неотступно следуя за ним по дому целыми днями.
Актриса также рассказала, что в День матери в ее доме было много гостей, включая актрису Лору Дерн (Laura Dern) и ее маму Диану Лэдд, которая сдружилась с матерью Риз до такой степени, что теперь они планируют совместную поездку.
Источник фото: justjared.com
Читайте также
-
Новости | 14.08.2016
-
Планетарий | 20.04.2016
-
Новости | 28.01.2016
-
Новости | 14.01.2016