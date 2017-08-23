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Риз Уизерспун раскрыла семейные секреты


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Оскароносная Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) стала героиней обложки Southern Living в связи с появлением новой коллекции актрисы. В интервью для журнала Риз рассказывает о своих детях и друзьях.

Голливудская звезда известна своим поклонникам не только как актриса и многодетная мать. Риз занимается дизайном одежды и готова презентовать эксклюзивную коллекцию платьев под собственным брендом Draper James.

Актриса, которой недавно исполнился 41 год, слала героиней обложки журнала Southern Living, который появится в продаже уже 25 августа. На фото актриса в платье из ограниченного выпуска новой коллекции. В интервью для журнала Риз рассказывает о своих трех детях и их особом отношении друг к другу, а также о том, как ее семья провела День матери.

Ава, по словам актрисы, стала еще одной матерью для Теннесси. Иногда сын даже бывает сбит с толку. Однажды он пожелал Аве «счастливого Дня матери». Теннесси также выступает как протеже Дикона, неотступно следуя за ним по дому целыми днями.

Актриса также рассказала, что в День матери в ее доме было много гостей, включая актрису Лору Дерн (Laura Dern) и ее маму Диану Лэдд, которая сдружилась с матерью Риз до такой степени, что теперь они планируют совместную поездку.
 

Источник фото: justjared.com



0 Не нравится 0 Нравится 23.08.2017 Теги: Риз Уизерспун

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