Митя Фомин стал «маньяком»

Поклонники Мити Фомина сильно удивятся, увидев певца в необычной для него роли злодея. Однако негодовать не стоит, Митя рад, что у него такая зловещая миссия.

Митя давно мечтал о роли мерзавца. И в новом видео на песню «Нравишься» он сыграет маньяка, круглосуточно следящего за своей жертвой.

По сюжету герой заинтересовывается девушкой и начинает ее преследовать. Сталкивается с ней как прохожий на улице, переодевается в бариста, чтобы угостить ее кофе, перевоплощается в садовника, чтобы быть рядом, когда она занимается йогой в парке. В развязке видео эта маниакальная страсть приводит к неожиданным последствиям.

«Это мини-психологический триллер, - рассказывает Митя, - с маньяком, жертвой, фетишизмом и всеми вытекающими. Впервые в жизни мне пришлось связывать девушку скотчем. Неприятно занятие, не оставляющее жертве выбора!»

В клипе «жертву» сыграла актриса Татьяна Карматкова, Помогло в организации съемок агентство Ксении Бордо.

Кстати, осенью у артиста дебют в театре – Фомин играет роль младшего сына в еврейской семье в ироничной антрепризной постановке Алексея Ожогина «Семейка Фани». Премьера спектакля 2 ноября в театриуме «На Серпуховке».