Рейтинг Forbes возглавил актер Марк Уолберг

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. И лидирует в нем Марк Уолберг (Mark Wahlberg). По данным журнала, в этом году артист заработал 68 млн долларов.

Столь огромные гонорары Марк Уолберг получил за съемки в фильмах «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь». Дуэйн Джонсон получил второе место в рейтинге, его доход за год составил 65 млн долларов за картины «Спасатели Малибу» и «Джуманджи», также актер неплохо заработал на сериале «Футболисты», пишет «Комсомольская правда».

На третьем месте Вин Дизель (54,5 млн). Также в топ-10 вошли Адам Сэндлер (50,5 млн), Джеки Чан (49 млн), Роберт Дауни-младший (48 млн), Том Круз (43 млн), а еще три индийских актера.

Ранее в рейтинг самых высокооплачиваемых актрис попала Эмма Стоун.

Напомним, не так давно Анна Нетребко, увидев свое имя в списке 10 самых высокооплачиваемых российских музыкантов, была крайне удивлена, она выразила возмущение, обвинив Forbes в фальсификации. По ее словам, цифры были взяты с потолка.

Фото: Zimbio.com

