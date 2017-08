Пэрис Хилтон и ее возлюбленный вернулись из путешествия по Италии

Американская знаменитость Пэрис Хилтон (Paris Hilton) и актер Крис Зилка (Chris Zylka), ее бойфренд, вернулись домой после продолжительных итальянских каникул. Звездную пару заметили в понедельник, 21 августа, когда те шли, держась за руки, в аэропорту Лос-Анджелеса.

Пэрис не скучала во время путешествия по Италии, своими приключениями она щедро делилась с поклонниками, регулярно выкладывая в Сеть фото, на которых было запечатлено множество самых живописных мест.

Видимо, отпуск вполне удался. Поскольку, помимо природы, знаменитость не забывала и про своего кавалера, фото которого она также часто демонстрировала. «Никогда не стоит недооценивать важность наличия в жизни человека, который всегда может заставить вас улыбнуться», - так подписала Пэрис одну из фотографий Криса.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Авг 18 2017 в 2:53 PDT

Позднее она выложила фотографию, на которой они с Крисом целуются, сопроводив ее цитатой из песни Джона Ледженда: "All of me" («Всего себя»).