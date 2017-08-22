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Пэрис Хилтон и ее возлюбленный вернулись из путешествия по Италии


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Американская знаменитость Пэрис Хилтон (Paris Hilton) и актер Крис Зилка (Chris Zylka), ее бойфренд, вернулись домой после продолжительных итальянских каникул. Звездную пару заметили в понедельник, 21 августа, когда те шли, держась за руки, в аэропорту Лос-Анджелеса.

Пэрис не скучала во время путешествия по Италии, своими приключениями она щедро делилась с поклонниками, регулярно выкладывая в Сеть фото, на которых было запечатлено множество самых живописных мест.

Видимо, отпуск вполне удался. Поскольку, помимо природы, знаменитость не забывала и про своего кавалера, фото которого она также часто демонстрировала. «Никогда не стоит недооценивать важность наличия в жизни человека, который всегда может заставить вас улыбнуться», - так подписала Пэрис одну из фотографий Криса.

 

Позднее она выложила фотографию, на которой они с Крисом целуются, сопроводив ее цитатой из песни Джона Ледженда: "All of me" («Всего себя»).

 



0 Не нравится 0 Нравится 22.08.2017 Теги: Пэрис Хилтон путешествие Крис Зилка

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