Кирилл Серебренников задержан следователями

Знаменитый режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников накануне был задержан сотрудниками Следственного комитета. Мужчина обвиняется в хищениях. Вскоре ему будут предъявлены обвинения, а следователи приступят к допросу.

Публикация от «Гоголь-центр» (@gogolcenter) Авг 19 2017 в 5:13 PDT

Как сообщается на сайте СК, деятель искусства стал организатором хищения огромной суммы - порядка 68 млн рублей, которые были выделены ранее на реализацию проекта «Платформа», пишет Starhit.

«Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения», – написано на сайте комитета.

Как сообщается, режиссера задержали в Петербурге, где он снимает фильм о Викторе Цое. В проекте задействован также писатель Михаил Идов. Мужчину удивила сложившаяся ситуация. «О Господи, ну как?!» – написал Идов в Facebook.

Информация об обысках в «Гоголь-Центре» и дома у режиссера появилась еще в мае. Тогда новость всколыхнула общественность. За Кирилла Серебренникова заступились звездные коллеги, в их числе были Максим Виторган, Ксения Собчак, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Евгений Миронов и другие.

«Эти сложные дни могут подорвать веру в людей, в справедливость, в здравый смысл, а у нас – наоборот! – столько любви, столько веры, столько поддержки, что это невозможно забыть и даже невозможно вместить в одно человеческое сердце… Я вас всех очень люблю», – поблагодарил режиссер всех, кто его поддержал.

Следственные мероприятия проводились по делу о хищении средств из бюджета страны в некоммерческой организации «Седьмая студия», которая была основана Серебренниковым.