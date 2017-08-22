Нумеролог: «Юлия Высоцкая подчинила мужа»

Брак Юлии Высоцкой с Андреем Кончаловским, который длится почти 20 лет, вызывает восхищение у многих. Пара живет в мире и гармонии, хотя коллегам в мире шоу-биза известно, что Кончаловский далеко не простой человек. Нумеролог Клара Кузденбаева раскрыла секрет их счастливого союза и сделала прогноз на будущее.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Июл 8 2017 в 7:36 PDT

Андрей Кончаловский, который отпраздновал 80-летие на днях, 20 августа, вызывает восхищение своей трудоспособностью. Возраст режиссеру не помеха – сейчас он занят съемками очередной картины. Не забывает знаменитость и о семье. В браке с Юлией родились Мария и Петр, также у Кончаловского есть сын Егор, которому 51 год, и дочери Александра, Дарья, Наталья и Елена. Клара Кузденбаева, изучив дату рождения Андрея Сергеевича, смогла спрогнозировать его будущее, пишет Starhit.

Клара заявила, что Кончаловский сам себя воспитал. «Все, что есть у него в жизни, он добился сам. Он обладает громадным скептицизмом, не верит ни в какие прогнозы и доверяет только науке. Кончаловский удачлив и харизматичен, находясь рядом с режиссером, невозможно им не очароваться. При этом и ему, столь сильному и умному, присущи страхи, потому что он относится к категории носителей родовой кармы».

Как выясняется, режиссер довольно самокритичен. Нумеролог считает, что режиссеру не хватает уверенности в своих силах. И это несмотря на всенародную любовь. «Несмотря на внешнюю самоуверенность, ему присуща уйма комплексов».

Как пояснила Клара Кузденбаева, тот факт, что Андрей Кончаловский до сих пор счастлив в браке – заслуга Юлии. Она терпелива и не идет на конфликты. «Андрей Сергеевич неспроста был аж пять раз женат - ужиться с ним не так просто, в быту он сложен, не привык беречь близких. При всем своем обаянии Кончаловский злопамятен и ревнив». Нумеролог пояснила, что Юлия не просто сохраняет брак, но и подчинила мужа.

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