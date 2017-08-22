Жену Алексея Петренко уличили во лжи

Актер Алексей Петренко оказался в центре скандала. Как стало известно в эфире ток-шоу «Мужское и Женское», дочка актера Мелания вовсе не его родное дитя, а отцом является разнорабочий из Бишкека.

Мужчина утверждает, что познакомился с Азимой (ныне супруга Петренко) в 2003 году. Был бурный роман, в результате которого в 2007 году родилась девочка. Мужчина заявил, что Алия была желанным ребенком, пишет Starhit.

«Это моя дочь. Я официально заявляю… Мы жили вместе семь лет. Ребенок был желанный, обоюдный», – утверждает Улукбек.

Через 3 года после рождения ребенка женщина уехала на съемки, с тех пор, как признался мужчина, она не возвращалась. «У меня две фотографии, свидетельство о рождении и бирка. Азима всем заявляет, что это не моя дочь, а Алексея Васильевича. Это все неправда. Я долго молчал, теперь терпеть не собираюсь, буду бороться за дочь до конца».

Теперь Азиму обвиняют в том, что она подделала документы дочери. Однако как будут развиваться события далее – покажет время.