Сури Круз экспериментирует со стилем

В свое время она была невероятно популярным звездным ребенком. Но после развода родителей - Кэти Холмс (Katie Holmes) и Тома Круза (Tom Cruise) - журналисты предпочли поменьше уделять внимания Сури (Suri). Впрочем, девочка не даст о себе забыть.

Публикация от Suri Cruise Holmes 🔵 (@suricruise.official) Авг 18 2017 в 9:52 PDT

На днях 11-летняя мисс Круз была замечена с матерью на прогулке в Нью-Йорке. Девочку сложно было бы не заметить - для прогулки Сури выбрала желтое платье в черный горох, розовую сумочку в тон с розовыми балетками и украсила волосы пышным розовым бантом.

Публикация от Suri Cruise Holmes 🔵 (@suricruise.official) Авг 18 2017 в 9:34 PDT

По словам родителей, в отличие от большинства своих сверстников, Сури не любит джинсы и предпочитает стиль «юная леди». «Как-то Кэти удалось надеть на Сури джинсы. Как только мы оставили ее в комнате одну, она моментально избавилась от джинсов и надела платье», - рассказывал Том Круз.

Известно, что девочка занимается балетом и ей это очень нравится. Сури также попробовала себя в музыке - взяла несколько уроков игры на гитаре - но поняла, что пока ее это не сильно увлекает.

По данным СМИ, отец не очень часто видится с Сури (ходят слухи, что они последние пару лет вообще не общались), но ежемесячно выплачивает на содержание дочери 33 000 долларов. Кроме того, Том время от времени делает девочке роскошные подарки вроде личного вертолета.

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