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Как Моника Беллуччи стала музой Дэвида Линча


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Моника Беллуччи (Monica Bellucci) давно считается секс-символом. Но теперь она превращается в икону. Что подтверждает одна из серий третьего сезона сериала «Твин Пикс». По слухам, Моника до последнего не знала, какую роль ей приготовил Дэвид Линч (David Lynch).

Сейчас кинокритики и поклонники Линча с азартом обсуждают каждую серию нового «Твин Пикса». Небольшой спойлер: в 14 эпизоде появляется секс-символ современности Моника Беллуччи. Она играет... Монику Беллуччи.

Актриса также стала звездой нового номера испанского Vanity Fair. В статье обозреватели журнала утверждают, что теперь Моника олицетворяет женщину-мечту. Женщину зрелую и невероятно прекрасную. Теперь Беллуччи можно считать полноправной наследницей Софи Лорен.

Кстати, ранее сам Линч заявил, что третий сезон «Твин Пикса» могут смотреть все. Даже те, кто не видел первые два сезона. Кинокритики с ним согласны. Но при этом отмечается, что «"Твин Пикс" — это по-прежнему текст, необъятный и необъяснимый. Зрителю будет очень нелегко — проще прочитать "Улисса" на бегущей строке, стоя перед кассой в универмаге».

Ранее мы писали:

Моника Беллуччи: «Считаю, красота никак не связана с возрастом». Актриса спокойно относится к старению.

Моника Беллуччи: «Я очень ленивая женщина». Моника редко снимается в Голливуде, поскольку ей не по нраву работа на износ.

Моника Беллуччи: «Не хочу быть частью трагедии Голливуда». Итальянская звезда не из тех, кто мечтает жить и работать на «фабрике грез». 


0 Не нравится 1 Нравится 18.08.2017 Теги: Моника Белуччи

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