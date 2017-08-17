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Максим Виторган против Instagram


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Максим Виторган - не только талантливый актер и заботливый папа. У мужчины прекрасное чувство юмора. И порой артист не прочь поделиться с поклонниками любопытными наблюдениями в ироническом тоне. На днях, например, Максим высказался о многочисленных фотографах-любителях.

Виторган регулярно постит в Instagram селфи и пейзажные снимки. Но Максим довольно критично оценивает свои работы. И намекает, что многочисленным фотографам, увлеченно публикующим свои снимки в Insta, также следует трезво оценивать свои таланты.

«Новейшие технологии + сама природа со своим естественным каждодневным закатным солнцем делают из людей прекрасных фотографов. Миллионы талантливейших профессионалов бродят по земным просторам и наслаждаются собственным совершенством. Каждый день они проводят авторские выставки в собственных залах общего музея - "Инстаграме". Идиллическая картина. На Земле, казалось бы, должен уже, наконец, наступить рай. Но нет, не наступает. Значит, что-то не так. Где-то ошибка. Сбой. Где? Уж точно не в природе. Вряд ли в технологиях. Они свое дело делают исправно и безотказно. Остается один вариант - сами художники. Не уследили за собой? Не сберегли? Завалили горизонт», - рассуждает актер.

Поклонникам замечание артиста пришлось по вкусу: «Пора подписываться Максим Виторган - философ и актер. Максим, реально пора писать книги. Глубоко, просто, красиво, а главное - хочется читать», «Тонко! Идеально», «Как точно. "Собственное совершенство" сквозь призму фильтров инстаграма. В Сети идиллия, в головах - как всегда».

Ранее мы писали:

Собчак нервирует муж. Ксения подозревает, что Максим красивее нее.​

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Максим Виторган приобщается к высокой моде. Муж и жена – одна сатана. 



0 Не нравится 0 Нравится 17.08.2017 Теги: Максим Виторган

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