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Голубкина окончательно рассталась с Ливановым


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Мария Голубкина любит время от времени устраивать интриги. И актриса прекрасно знает, что главное - вовремя поставить точку и не затягивать. Правила звезда соблюдает. Как стало известно, Мария и ее бывший возлюбленный Борис Ливанов окончательно расстались.

О своих отношениях Голубкина и сын известного актера сообщили в начале июня. Пара объявила о подготовке к свадьбе и поведала о большой любви и внутренней гармонии. Однако в конце июля выяснилось, что не все так просто.

В конце июля Ливанов объявил о разрыве. Позже мужчина уточнил, что пока он и Мария взяли паузу. «Надеюсь, все у нас как-нибудь образуется. Как говорят в моей семье: настоящая любовь – когда без человека жить невыносимо. С ним непросто, но без него невозможно. Думаю, это и называется осознанным состоянием взрослой любви».

Голубкина же говорила, что может отправиться в загс с Ливановым через месяц. А может, и через три года. Поскольку никто никуда не торопится.

Но теперь журналисты заметили, что Мария и Борис поменяли информацию в графе «семейное положение» в соцсетях. Если ранее там сообщалось о помолвке, то теперь у Ливанова значится «без пары», Голубкина же и вовсе удалила все данные. Впрочем, пока никаких комментариев от артистки и сценариста не поступило.

Ранее мы писали:

Мария Голубкина рассказала о свадьбе-шутке. Актриса произвела фурор, появившись на красной дорожке ММКФ в свадебном наряде.

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Богатый муж: мечта и реальность. Есть два испытания счастливого брака - богатство и бедность.



0 Не нравится 1 Нравится 16.08.2017 Теги: Мария Голубкина

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