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Сати Казанова объявила о свадьбе


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Она довольно долго искала своего принца. И, наконец, нашла. Певица Сати Казанова официально сообщила о подготовке к свадьбе. Женихом артистки стал фотограф Стефано Тиоццо.

В свое время Сати сватали многих. Год назад, например, сообщалось о скорой свадьбе девушки с Александром Шенкманом, председателем совета директоров компании «Амедиа ТВ». Рассказывали о подготовке к шикарной церемонии, на которой согласился петь Дима Билан. Но сама Казанова предпочитала не распространяться о личном. Она придерживалась принципа «счастье любит тишину».

Однако сейчас ситуация поменялась. Сати опубликовала в Insta анонс предсвадебного интервью журналу Hello! «В этот раз чувствую, что нужно. Я к этому готова. Пусть будет из «первых уст». От сплетен устала. Быть публичной — значит быть оголенной, все время на виду и на суде вашем. Это данность. И ее я принимаю теперь с благодарностью. И с вами делюсь сокровенным!» - поясняет артистка.

 

Кстати, в начале августа в Сети появились кадры с видеокамеры, зафиксировавшей Сати Казанову с неким интересным мужчиной в московском Дворце бракосочетаний №4. Многие светские обозреватели были гражданами других государств.

Ранее мы писали:

Сати Казанова ищет жениха. Певица снова в поиске мужчины мечты.

Сати Казанова поделилась секретами красоты.  Певица является большой поклонницей йоги.​

Сати Казанова рекламирует Иорданию. В декабре прошлого года артистка была названа лицом Иордании и представила рекламный ролик, промоутирующий туризм в этой стране.



0 Не нравится 1 Нравится 14.08.2017 Теги: Сати Казанова

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