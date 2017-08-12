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Сальма Хайек опубликовала откровенный снимок


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Через пару недель ей исполнится 51 год. Но Сальма Хайек (Salma Hayek) словно изысканное вино. С годами у актрисы появился особый шарм. И она все еще может позволить себе позировать для Insta в душе.

 

Сальма опубликовала снимок, на котором запечатлена в бикини под струей воды. «Вода - самая прекрасная и ценная потребность человека», - написала звезда. Менее чем за 12 часов фото собрало около 140 тысяч лайков. Поклонники в восторге и не скупятся на комплименты.

Пару дней назад в издании The EDIT появилось интервью с Хайек, в котором она объяснила, почему старается не утратить сексуальность. «50 лет. Почему мне нужно хорошо выглядеть? Да у меня рядом мой любимый парень. Но все-таки не хочется его потерять», - рассуждала звезда.

Она также добавила, что не разделяет одержимость коллег стройностью. «Мне нравится слово "соблазнительная". Прямые линии порой могут быть скучными. Не буду лукавить, я бы все же предпочла приятные изгибы в некоторых местах».

Недавно Сальма также призналась, что порой использует корсет - чтобы выгодно подчеркнуть линию талии.

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0 Не нравится 2 Нравится 12.08.2017 Теги: Сальма Хайек

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