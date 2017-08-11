Панин готов заменить Малахова

Пару месяцев назад общественность пыталась отправить Алексея Панина на принудительное лечение. Но актер вовсе не собирается в клинику. У артиста много планов и амбиций. Он даже готов заменить Андрея Малахова на ток-шоу «Пусть говорят».

До сих пор неясно - покидает ли Андрей Малахов Первый канал. Шоумен говорит, что «определился». Но как именно - не уточняет. А тем временем журналисты активно обсуждают возможную замену Андрею.

Ранее сообщалось, что в основных претендентах: ведущий ТВК Александр Смол и Дмитрий Борисов. Но не против занять студию на правах ведущего и скандально известный Алексей Панин.

«Я отказываюсь только в крайнем случае, когда у меня очень плотный график и я не могу развести проекты. Что касается такого рода проектов, это телевизионный коммерческий проект, и здесь все зависит от денег», - заявил артист НСН.

Предположение о том, что Панин может заменить Малахова, спровоцировало очередную дискуссию в соцсетях. Некоторые настоятельно рекомендуют пригласить в пару к Алексею Никиту Джигурду. Некоторые предполагают, что в студии Панин должен непременно появляться с собакой, напоминая о скандальном пикантном ролике актера.

Ранее мы писали:

Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам.

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.