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Миллионы Фриске направят больным детям


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Наследники покойной Жанны Фриске обязаны вернуть 21,6 млн рублей. Вчера, 10 августа, Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с семьи певицы ранее собранных Русфондом средств. Куда будут направлены деньги?

Лев Амбиндер, глава Русфонда, заявил о планах направить взысканные средства в помощь детям, страдающим онкологией. «Все возвращенные средства Русфонд, как и планировалось, потратит на лечение онкобольных детей, если не будет возражений жертвователей. По правилам Русфонда, мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств», — сообщил мужчина.

Но когда будут возвращены деньги и каким образом - Амбиндер сказать не может. «Взыскание осуществляет служба судебных приставов, и мы не можем вмешиваться в их работу».

Ранее сообщалось, что в январе 2014 года в ходе совместной акции Русфонда и Первого канала на лечение певицы было собрано более 60 миллионов рублей.

Несколько месяцев назад родители Жанны заявили, что певица не подписывала договор на получение денег, и потребовали провести экспертизу подписи певицы, а также потребовали признать договор с Русфондом недействительным. Пока Владимир Фриске не дал комментариев.

Ранее мы писали:

Владимир Фриске отчитался о тратах на лечение дочери. Мужчина подчеркнул, что помощи семья артистки не просила.

Мать Фриске не хочет вспоминать о Шепелеве. Дама недолюбливает отца своего внука.​

Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске. В ней телеведущий откровенно рассказал свою историю любви и борьбы с болезнью жены.  



0 Не нравится 0 Нравится 11.08.2017 Теги: фриске

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Обсуждение 1  

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  • Ах
    Как же мне её жако. Как виду её фото - знай гадость какая-нибудь мерзко-скандальная под ним написана. Когда же уже всё это кончится?! Насколько неконфликтный спокойный человекибыла и такой ушат помоев после смерти - не дай Бог никому.
    		 11.08.17 23:24
         
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