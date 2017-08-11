Миллионы Фриске направят больным детям

Наследники покойной Жанны Фриске обязаны вернуть 21,6 млн рублей. Вчера, 10 августа, Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с семьи певицы ранее собранных Русфондом средств. Куда будут направлены деньги?

Лев Амбиндер, глава Русфонда, заявил о планах направить взысканные средства в помощь детям, страдающим онкологией. «Все возвращенные средства Русфонд, как и планировалось, потратит на лечение онкобольных детей, если не будет возражений жертвователей. По правилам Русфонда, мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств», — сообщил мужчина.

Но когда будут возвращены деньги и каким образом - Амбиндер сказать не может. «Взыскание осуществляет служба судебных приставов, и мы не можем вмешиваться в их работу».

Ранее сообщалось, что в январе 2014 года в ходе совместной акции Русфонда и Первого канала на лечение певицы было собрано более 60 миллионов рублей.

Несколько месяцев назад родители Жанны заявили, что певица не подписывала договор на получение денег, и потребовали провести экспертизу подписи певицы, а также потребовали признать договор с Русфондом недействительным. Пока Владимир Фриске не дал комментариев.

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