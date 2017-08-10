Фриске обвиняют Русфонд в подделке договора

Мосгорсуд начал рассмотрение претензий семьи Фриске. Родители покойной певицы подали апелляцию на решение Перовского районного суда по делу Русфонда. Наследников Жанны обязали вернуть сумму в размере 21,6 миллионов рублей, собранных на лечение певицы. Но Владимир Борисович и Ольга Владимировна категорически не согласны.

Родители Жанны утверждают, что Жанна не подписывала договор на получение денег. Юристы подали ходатайство об экспертизе почерка подписи певицы, а также иск о недействительности договора с Русфондом. Последний документ судебная коллегия не приняла.

Адвокаты Фриске требуют пригласить на судебное разбирательство председателя Русфонда Льва Амбиндера, а также бухгалтера и финансового директора благотворительной организации, оператора банка, где был заключен договор. Также будут вызваны в суд водитель покойной артистки и ее подруга Ольга Орлова. Они дадут показания, где находилась Жанна 19 октября 2014 года, ведь именно эта дата стоит в договоре.

Ранее представитель Фриске заявил: «По нашему мнению, фонд присвоил чужие деньги. Телезрители направили адресные пожертвования для спасения именно Жанны. Вот почему мы не обязаны отчитываться перед фондом. В апелляционной жалобе мы представили доказательства нашей правоты. Надеемся на объективность суда».

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